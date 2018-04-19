Около 40 задержанных в Ереване демонстрантов остаются в отделениях

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Около 40 доставленных в четверг в полицейские отделения Еревана участников акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна пока не освобождены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"Девятнадцатого апреля в различные отделения полиции в Ереване были доставлены 123 человека. В отношении 85 из них были возбуждены административные производства и они были освобождены. Еще 38 задержанных были представлены в органы предварительного следствия", - сказал Джаноян.