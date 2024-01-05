Около 40% участников аттестации полицейских в Армении провалили "тест на IQ"

Порядка 40% сотрудников полиции Армении провалили этап тестирования общего раздела.

Порядка 40% сотрудников полиции Армении провалили этап тестирования общего раздела.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе МВД.

По данным на конец декабря 2023 года, в аттестации приняли участие 1 123 сотрудника полиции, из них все этапы прошли 190. Аттестация еще 3 сотрудников находилась в процессе.

Аттестация включает в себя 4 этапа: Электронное тестирование общих знаний (сами полицейские называют его "тест на IQ"), зачет из двух этапов (проверка физической и огневой подготовки), тестирование профессиональных компетенций (электронное), собеседование – для главных и высших групп полицейских должностей.

Как сообщили в МВД, этап тестирования общих знаний не смогли пройти 454 участника, физподготовку – 192, огневую подготовку – 279, а тестирование профессиональных компетенций – 8 человек.

Отметим, что "тест на IQ" состоит из двух подразделов – общее развитие и профессиональные навыки.