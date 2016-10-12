Около 40 боевиков продолжают действовать на территории Дагестана

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Порядка 40 боевиков продолжают действовать в Дагестане. Общественно-политическая и оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму пока остается сложной. Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сообщил курирующий правоохранительный блок заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров.

"Анализ ситуации показывает, что террористическая активность бандитов в Дагестане все еще высока. На территории республики на сегодня продолжают действовать несколько разрозненных, без единого руководства, бандгрупп общей численностью около 30-40 боевиков", - сказал Джафаров.

По его словам, благодаря принимаемым правоохранительными структурами во взаимодействии с аппаратом Национального антитеррористического комитета (НАК) и Антитеррористической комиссией в Дагестане мерам удалось "в разы снизить количество террористических и экстремистских проявлений".

Кроме того, целенаправленную работу по профилактике терроризма проводят созданные в территориальных округах республики общественные организации по примирению и согласию. Несмотря на то, что данные центры функционируют не столь продолжительное время, их работа является положительным опытом проведения профилактической работы с выделенной категорией лиц, отметил вице-премьер республики.

"С момента образования в центры по примирению и согласию обратились более 170 человек, 113 из которых - за 9 месяцев текущего года. В результате проведенной центрами примирения и согласия работы раскаялись и вернулись к мирной жизни 12 человек, возвращены к мирной жизни из-за границы 9 человек, 28 гражданам оказано содействие в трудоустройстве", - сообщил Джафаров.

11 октября председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников на прошедшем в Пятигорске выездном заседании Национального антитеррористического комитета сообщил, что около 100 бандитов, в числе которых 15 главарей бандподполья, нейтрализованы в 2016 году на Северном Кавказе. Глава ФСБ отметил, что в текущем году продолжается работа, направленная на нормализацию обстановки в регионе. За истекший период на Северном Кавказе предотвращен один террористический акт, задержано 49 боевиков и 328 пособников, нейтрализованы 95 бандитов, в том числе 15 главарей бандподполья, включая ряд одиозных лидеров бандитского подполья в Кабардино-Балкарии и Дагестане.