Около 40 азербайджанцев Грузии будут бороться за депутатский мандат

Тбилиси. 17 сентября. REPORT.AZ/ В парламентских выборах в Грузии, которые состоятся 8 октября, примут участие и азербайджанцы.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинское бюро, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже зарегистрировала около 40 азербайджанцев, выставивших свои кандидатуры на выборах.

Член ЦИК Дмитрий Джавахадзе заявил Report, что регистрация кандидатов уже завершена: “Грузия – демократическая страна, которая намерена провести прозрачные и справедливые выборы. Все окружные и участковые избирательные комиссии уже осуществляют деятельность”.

По его словам, в выборах могут принять участие и представители нацменьшинств: “Для них нет никаких ограничений. Любой гражданин Грузии старше 21 года может принять участие в парламентских, а старше 35 лет – в президентских выборах. К выборам в муниципалитет допускаются даже лица старше 18 лет. Азербайджанцы, играющие особую роль в развитии Грузии, также подключились к борьбе за депутатский мандат. Уже зарегистрировано 40 кандидатов-азербайджанцев как в пропорциональной, так и мажоритарной системе”.

Д.Джавахадзе отметил, что в выборах принимают участие 24 политических субъекта, из них 12 азербайджанцев: "В марафоне принимают участие примерно 32 политические партии. Некоторые из них объединились в блок для участия в выборах. От каждой партии или блока может быть выдвинуто максимум 200 кандидатов".

Отметим, что в Грузии сформировано 73 окружных, 3 636 участковых избирательных комиссий. На территориях, где проживают азербайджанцы, создано непосредственно 207 избирательных пунктов.