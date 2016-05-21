Около 40 активистов задержаны в Казахстане за организацию митингов

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Около 40 человек были задержаны в Казахстане за организацию и планирование незаконных акций протеста из-за земельной реформы, которые ряд активистов предлагал провести 21 мая. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Кравченко.

"На сегодня около 40 человек привлечены к административной ответственности. Я хочу подчеркнуть, что именно об этом количестве идет речь, хотя в сети уже начинаются какие-то инсинуации в отношении 400-500 граждан, это не так", - заявил Кравченко. По его словам, генпрокуратуре достоверно известно, что эти люди были "инициаторами и организаторами незаконных акций", назначенных на сегодня. В частности, они распространяли листовки с призывом выйти на митинг, а также распространяли соответствующие сообщения в соцсетях.

"Эти действия, на наш взгляд, можно квалифицировать как организацию незаконных митингов, за что, если это не влечет тяжких последствий, предусмотрены меры административной ответственности", - пояснил заместитель генпрокурора.