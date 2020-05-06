Около 4 тыс. пациентов с COVID-19 в России в тяжелом состоянии

В России 126 тысяч коек развернуты для пациентов с коронавирусом, это около 10% от общего числа коек в стране. Как передаёт российское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

По информации Минздрава, около 4 тыс пациентов с коронавирусом в России в тяжелом состоянии, до 1,5 тыс в реанимации.

Также министерство объявила о начале доклинических испытаний вакцины от коронавируса и уже есть обнадеживающие результаты.

Отметим, что в России за последние сутки заразилось 10 559 человек. Всего в стране 165 929 заражённых. Из них скончались 1 537 и выздоровели 21 327 человек.