Около 35 тыс. человек в Дагестане остались без электричества из-за сильного ветра

В Дагестане около 35 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды

В Дагестане около 35 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает Report со ссылко на РИА Новости.

Как отмечается, 6 января наблюдалось усиление ветра до 25 м/с. В связи с этим произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 18 населенных пунктах Кизлярского, Карабудахкентского, Тарумовского районов и частично города Махачкалы (около 35 000 человек)", — говорится в сообщении минэнерго РФ.

В настоящее время к аварийно-восстановительным работам привлечено 38 бригад в составе 142 человек и 48 единиц техники.