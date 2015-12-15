40 пожизненно осужденных в Армении проводят голодовку

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Cорок пожизненно осужденных в Армении проводят голодовку с требованием пересмотра своих дел, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По информации начальника пресс-службы управления уголовно-исполнительных учреждений министерства юстиции Армении Гора Глечяна, состояние участников акции удовлетворительное.
Пожизненно заключенные объявили бессрочную голодовку 14 декабря, направив обращение президенту Армении, которое было переадресовано министру юстиции.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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