Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Около 200 протестующих остаются в центре Еревана на круглосуточной акции протеста, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В основном это студенты и безработная молодежь. Люди старшего поколения обычно приходят на проспект Маршала Баграмяна вечером, после рабочего дня, остаются там до двух-трех часов ночи, после чего идут по домам. Остальные остаются на проспекте, где танцуют, поют и общаются друг с другом.

Активисты сообщили, что ночь прошла спокойно, полиция не предпринимала никаких активных действий, несмотря на небольшой инцидент накануне вечером — вопреки возражениям полиции митингующие включили мощную колонку, "чтобы отпраздновать день рождения президента Сержа Саргсяна" (30 июня).

Сейчас протестующие делают уборку своего лагеря около баррикады из мусорных баков поперек проспекта Маршала Баграмяна. Им помогают муниципальные служащие, к лагерю приехал также мусоровоз. Лагерь охраняют несколько машин полицейских.