Во Владикавказе силовики подавили волнения в колонии №1

Силовики подавили волнения в исправительной колонии №1 во Владикавказе.
"В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить", — сказал он.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакская, 1, во Владикавказе.
Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, ситуация под контролем, колонию оцепили.
"В оцеплении штаб работает... периметр оцеплен... ситуация контролируется", — отметил он.
Информация о пострадавших уточняется.
Бунт произошел в колонии во Владикавказе (Северная Осетия), его устроили порядка 200 человек.
"Около 200 человек устроили беспорядки в колонии", - сказал собеседник агентства.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением информации.
Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, на место вызвали скорую помощь для дежурства. "Пока информация о пострадавших не поступала", - сказали в министерстве.
Бунт, по данным источника ТАСС, происходит в промзоне, где работают заключенные.
"На промзоне все происходит, где заключенные работают. Пострадавших нет. Ситуация на контроле", - сказал собеседник агентства.