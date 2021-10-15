Во Владикавказе силовики подавили волнения в колонии №1

Бунт произошел в колонии во Владикавказе (Северная Осетия), его устроили порядка 200 человек.

Силовики подавили волнения в исправительной колонии №1 во Владикавказе.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить", — сказал он.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакская, 1, во Владикавказе.

Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, ситуация под контролем, колонию оцепили.

"В оцеплении штаб работает... периметр оцеплен... ситуация контролируется", — отметил он.

Информация о пострадавших уточняется.

23:19

Бунт произошел в колонии во Владикавказе (Северная Осетия), его устроили порядка 200 человек.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Около 200 человек устроили беспорядки в колонии", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением информации.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, на место вызвали скорую помощь для дежурства. "Пока информация о пострадавших не поступала", - сказали в министерстве.

Бунт, по данным источника ТАСС, происходит в промзоне, где работают заключенные.

"На промзоне все происходит, где заключенные работают. Пострадавших нет. Ситуация на контроле", - сказал собеседник агентства.