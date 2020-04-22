Около 20 заключенных в Армении объявили голодовку

Около 20 заключенных в УИУ "Ванадзор" в Армении объявили голодовку. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в ходе внеочередного заседания парламента депутат Геворк Петросян.

"Только что, я и моя коллега Наира Зограбян получили сообщение из УИУ "Ванадзор" о том, что 20 человек объявили голодовку из-за продления судопроизводств", - отметил он.

Петросян попросил полномочные органы быстро отреагировать на ситуацию, чтобы выяснить причины и обстоятельства голодовки и найти решение. Особенно, когда речь идет об обвиняемых, в отношении которых применяется презумпция невиновности.

В свою очередь Зограбян отметила, что их число будет увеличиваться, если не будут предприняты какие-то шаги.

Она напомнила, что еще 12 родственников арестованных в УИУ "Армавир" ранее обратились к ней, сообщив, что те отказываются от еды, так как им запрещено получение посылок с продовольствием извне.