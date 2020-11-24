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Около 20 тыс. человек погибли в России с начала года в результате преступлений

Около 20 тыс. человек погибли в России с начала года в результате преступлений Порядка 19,1 тыс. человек погибли в России за 10 месяцев этого года в результате преступлений. Это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В регионе
24 ноября 2020 г. 07:44
Около 20 тыс. человек погибли в России с начала года в результате преступлений

Порядка 19,1 тыс. человек погибли в России за 10 месяцев этого года в результате преступлений. Это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в статистических данных МВД России.

"В результате преступных посягательств погибли 19,1 тыс. человек, что на 5,8% меньше (показателя) аналогичного периода прошлого года. Здоровью 30,1 тыс. человек причинен тяжкий вред, что на 6% меньше (показателя) аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.

При этом, согласно статистическим данным, на сельскую местность приходится 39,5% погибших (7,6 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 67,3% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (20,3 тыс. человек).

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