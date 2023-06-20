Около 20 человек погибли, трое пропали в результате наводнений в Иране

В результате наводнений в Иране 19 человек погибли и трое пропали без вести.

В результате наводнений в Иране 19 человек погибли и трое пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил руководитель Организации службы спасения Общества Красного Полумесяца Исламской республики Бабак Махмуди.

"За прошедшие 27 дней спасателями Красного Полумесяца в лечебные центры доставлены 14 пострадавших и больных (в том числе 2 беременных женщины), троим пострадавшим оказана необходимая догоспитальная помощь на месте происшествия… К сожалению, за этот период 30 наших соотечественников… в 10 провинциях погибли", - сказал он.

По словам руководителя организации, до настоящего момента спасательные службы оказали помощь почти 50 тыс. пострадавших в 23 провинциях страны (всего в Иране 31 провинция).