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Около 18 тыс. российских туристов ждут обратного рейса из Карибских стран

Около 18 тыс. российских туристов ждут обратного рейса из Карибских стран Российским авиакомпаниям предстоит вывезти от 16 до 18 тыс. отдыхающих из Карибских стран.
В регионе
28 февраля 2022 г. 17:44
Около 18 тыс. российских туристов ждут обратного рейса из Карибских стран

Российским авиакомпаниям предстоит вывезти от 16 до 18 тыс. отдыхающих из Карибских стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В связи с закрытием воздушных пространств Евросоюза российские туроператоры объявили о приостановке полетных программ в страны Карибского бассейна. Все рейсы в Мексику, Кубу и Доминикану планируются только в вывозном формате", — указали в ассоциации.

В ассоциации уточнили, что перевозчик Royal Flight, партнер туроператора Coral Travel, приостанавливает полетную программу на Кубу и в Доминикану. С 27 февраля по 28 марта отменены рейсы Azur air — партнера "Интуриста" и Anex Tour — из Москвы в Ла-Роману (Доминикана), в Варадеро и на Кайо-Коко (Куба), в Канкун (Мексика).

Эксперты считают, что российские авиакомпании воздержатся от плановых перелетов даже на Кубу, хотя в этом островном государстве отечественным перевозчикам не угрожает изъятие воздушных судов. В первую очередь это обусловлено тем, что перелет в обход закрытых стран обойдется очень дорого.

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