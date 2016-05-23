​Около 150 человек заблокированы в золотодобывающем карьере в Красноярском крае

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Около 150 человек оказались заблокированными на дне карьера золотобывающего рудника в Красноярском крае России из-за обрушения горной породы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель краевого главка МЧС Алена Алексишина.

"В понедельник утром произошло обрушение горной породы в карьере рудника "Восточный" в Северо-Енисейской районе. В карьере находятся около 150 человек и техника. Пострадавших нет, угрозы жизни людей тоже нет", - сказала она. По предварительным данным, обрушение произошло из-за подмытия стены карьера грунтовыми водами. Разрушена часть дороги, ведущей к месту разработок.

На месте создан оперативный штаб по спасению горняков.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за подмытия стены карьера грунтовыми водами. Разрушена часть дороги, ведущей к месту разработок. Погибших и пострадавших нет.