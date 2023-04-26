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Около 140 горняков эвакуировали из-за загазирования в кузбасской шахте "Юбилейная"

Около 140 горняков эвакуировали из-за загазирования в кузбасской шахте "Юбилейная" Загазирование горных выработок в шахте "Юбилейная" в Кузбассе стало причиной эвакуации горняков.
В регионе
26 апреля 2023 г. 10:58
Около 140 горняков эвакуировали из-за загазирования в кузбасской шахте Юбилейная

Загазирование горных выработок в шахте "Юбилейная" в Кузбассе стало причиной эвакуации горняков.

Как передает Report, об этом сообщили в среду ТАСС в Министерстве угольной промышленности региона. Всего на поверхность были выведены около 140 шахтеров.

"Было загазирование горных выработок, люди все самостоятельно вышли на поверхность, сейчас выработки проветриваются", - сказали в министерстве.

В экстренных службах ТАСС уточнили, что было эвакуировано порядка 140 человек, пострадавших нет.

Шахта "Юбилейная" работает в Новокузнецке, годовой объем добычи - до 2 млн тонн. В конце октября прошлого года на шахте произошло задымление в электроподстанции, горные работы по решению суда были приостановлены на 30 суток.

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