Около 140 горняков эвакуировали из-за загазирования в кузбасской шахте "Юбилейная"

Загазирование горных выработок в шахте "Юбилейная" в Кузбассе стало причиной эвакуации горняков.

Загазирование горных выработок в шахте "Юбилейная" в Кузбассе стало причиной эвакуации горняков.

Как передает Report, об этом сообщили в среду ТАСС в Министерстве угольной промышленности региона. Всего на поверхность были выведены около 140 шахтеров.

"Было загазирование горных выработок, люди все самостоятельно вышли на поверхность, сейчас выработки проветриваются", - сказали в министерстве.

В экстренных службах ТАСС уточнили, что было эвакуировано порядка 140 человек, пострадавших нет.

Шахта "Юбилейная" работает в Новокузнецке, годовой объем добычи - до 2 млн тонн. В конце октября прошлого года на шахте произошло задымление в электроподстанции, горные работы по решению суда были приостановлены на 30 суток.