Около 13 тысяч росгвардейцев будут обеспечивать безопасность во время Гурбан байрамы

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Порядка 13 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии будут обеспечивать общественную безопасность в городах России во время празднования Гурбан байрамы, в том числе около 4,5 тысяч буду дежурить в Москве, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Для обеспечения общественной безопасности 1 сентября Росгвардия выделит около 13 тысяч военнослужащих и сотрудников, из них около 4,5 тысячи человек будут нести службу в Москве. Росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности и правопорядка на территории 2035 населенных пунктов, где планируется празднование Гурбан байрамы", - отметили в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Кроме того, рассказали в ведомстве, сотрудники Росгвардии будут привлечены к обеспечению безопасности в 893 населенных пунктах, где планируются торжественные мероприятия в честь Дня знаний 1 сентября.

Также сотрудники Росгвардии совместно с территориальными органами МВД провели обследование образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. "Проверено более 21 тысячи мест массового пребывания граждан", - добавили в пресс-службе.