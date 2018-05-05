Около 11 тыс. иностранных граждан выдворены из России с начала года

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Около 11 тыс. иностранных граждан выдворены с территории России с начала 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-центре МВД России.
"В первом квартале 2018 года с территории Российской Федерации в административном порядке выдворены 10,98 тыс. иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, как отметили в МВД, в Россию въехало 1,4 млн трудовых мигрантов, однако, это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
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