Около 11 тыс. иностранных граждан выдворены из России с начала года

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Около 11 тыс. иностранных граждан выдворены с территории России с начала 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-центре МВД России.

"В первом квартале 2018 года с территории Российской Федерации в административном порядке выдворены 10,98 тыс. иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в МВД, в Россию въехало 1,4 млн трудовых мигрантов, однако, это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.