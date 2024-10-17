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Охрана вывела экс-депутата из здания парламента за оскорбление спикера НС

Охрана вывела экс-депутата из здания парламента за оскорбление спикера НС Политик и бывший депутат Рубен Акопян (2012-2017 годы), присутствующий на слушаниях в парламенте Армении, был выдворен из здания Национального собрания за оскорбление спикера парламента Алена Симоняна.
В регионе
17 октября 2024 г. 16:49
Охрана вывела экс-депутата из здания парламента за оскорбление спикера НС

Политик и бывший депутат Рубен Акопян (2012-2017 годы), присутствующий на слушаниях в парламенте Армении, был выдворен из здания Национального собрания за оскорбление спикера парламента Алена Симоняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь спикера парламента Мовсес Арутюнян.

По его словам, Акопян своим неподобающим поведением также продемонстрировал неуважение к НС, как ​​законодательному органу страны.

Ранее распространились кадры, на которых видно, как между Акопяном и сотрудниками службы безопасности произошла потасовка.

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