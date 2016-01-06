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    Крупная лавина замуровала людей и машины в Западной Грузии

    На некоторых участках движение транспорта практически парализовано

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Снежные лавины парализовали движение на автомагистрали Зугдиди-Местия на западе Грузии. Несколько машин застряли в тоннеле. Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Дорожные бригады и спасатели с трудом вызволили из-под снега людей. Спасательные работы продолжались всю ночь. 

    Отмечается, что сложная транспортная ситуация из-за сильного снегопада сложилась и на остальных магистралях. В частности, в ряде мест движение практически парализовано.

    Из-за снегопадов высота сугробов на западе Грузии достигла метра.

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