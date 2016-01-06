Крупная лавина замуровала людей и машины в Западной Грузии

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Снежные лавины парализовали движение на автомагистрали Зугдиди-Местия на западе Грузии. Несколько машин застряли в тоннеле. Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Дорожные бригады и спасатели с трудом вызволили из-под снега людей. Спасательные работы продолжались всю ночь.

Отмечается, что сложная транспортная ситуация из-за сильного снегопада сложилась и на остальных магистралях. В частности, в ряде мест движение практически парализовано.

Из-за снегопадов высота сугробов на западе Грузии достигла метра.