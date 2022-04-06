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Ограничения полетов на юге России продлили до 13 апреля

Ограничения полетов на юге России продлили до 13 апреля Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 13 апреля.
В регионе
6 апреля 2022 г. 10:24
Ограничения полетов на юге России продлили до 13 апреля

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 13 апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Росавиация.

"До 13 апреля 2022 года 03:45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

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