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Ограбили особняк шурина премьер-министра Армении

Ограбили особняк шурина премьер-министра Армении Неизвестные ограбили особняк шурина премьер-министра Никола Пашиняна, депутата от партии "Гражданский договор" Грачья Акопяна.
В регионе
22 января 2025 г. 10:03
Ограбили особняк шурина премьер-министра Армении

Неизвестные ограбили особняк шурина премьер-министра Никола Пашиняна, депутата от партии "Гражданский договор" Грачья Акопяна.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Грапарак".

По данным издания, ограбление произошло в начале года, однако Акопян пытался скрыть этот факт, объясняя это нежеланием провоцировать разного рода спекуляции.

Инцидент, тем не менее, активно обсуждается во внутрипартийных кругах. Некоторые, как утверждает издание, замечают, что ограбления, возможно, удалось бы избежать, если бы депутат уделял больше времени семейным делам, вместо того чтобы пропадать в путешествиях.

В МВД подтвердили, что 14 января поступило сообщение об ограблении дома в селе Дзорахбюр, материалы направлены в Следственный комитет.

Газета уточняет, что особняк был приобретен Акопяном после смены власти в Армении.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyanın deputat qohumunun malikanəsi qarət edilib

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