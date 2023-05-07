В тяжелом ДТП в Турции погибли не менее 12, пострадал 31 человек

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Турции погибли не менее 12 человек.
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Министр отметил, что в массовой аварии пострадал 31 человек, состояние трех из них тяжелое. На место происшествия вызвали 22 машины скорой помощи.
В турецкой провинции Хатай произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие,в котором не менее шести человек погибли, более 30 получили ранения.
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Грузовик врезался в толпу, которая собралась по случаю отправки новобранцев на военную службу, а затем столкнулся с припаркованными поблизости автомобилями. От силы удара загорелись два микроавтобуса, в целом были повреждены 12 машин.
На месте происшествия работают медики и спасатели Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).