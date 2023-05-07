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В тяжелом ДТП в Турции погибли не менее 12, пострадал 31 человек

В тяжелом ДТП в Турции погибли не менее 12, пострадал 31 человек В турецкой провинции Хатай произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие,в котором не менее шести человек погибли, более 30 получили ранения.
В регионе
7 мая 2023 г. 00:09
В тяжелом ДТП в Турции погибли не менее 12, пострадал 31 человек

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Турции погибли не менее 12 человек.

Как сообщает Report, об этом сообщил в Twitter глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Министр отметил, что в массовой аварии пострадал 31 человек, состояние трех из них тяжелое. На место происшествия вызвали 22 машины скорой помощи.

2023-05-06 23:08

В турецкой провинции Хатай произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие,в котором не менее шести человек погибли, более 30 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в районе Белен.

Грузовик врезался в толпу, которая собралась по случаю отправки новобранцев на военную службу, а затем столкнулся с припаркованными поблизости автомобилями. От силы удара загорелись два микроавтобуса, в целом были повреждены 12 машин.

На месте происшествия работают медики и спасатели Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə ağır yol-nəqliyyat hadisəsində 12 nəfər ölüb, 31 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

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