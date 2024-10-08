Оглашены окончательные результаты референдума по АЭС в Казахстане

Более 71% или 5,5 млн казахстанцев проголосовали положительно по проекту строительства АЭС на территории Казахстана.

Более 71% или 5,5 млн казахстанцев проголосовали положительно по проекту строительства АЭС на территории Казахстана.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Центральной комиссии референдума, которая огласила во вторник окончательные итоги прошедшего 6 октября Общенационального референдума.

"6 октября в голосовании по прокекту строительства АЭС приняли участие 7 820 200 человек или 63,66%. Из них положительный ответ проекту дали 71,12% или 5 561 937 человек. "Против" проголосовали чуть более дух миллионов человек (2 045 270)", - заявил представитель ЦКР Нурлан Абдиров.

Правом голосования обладали 12 284 487 казахстанцев.

Напомним, в шорт-лист претендентов в проект строительства АЭС в Казахстане вошли компании из Китая, Южной Кореи, Франции и России.