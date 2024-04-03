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Оформление членства Беларуси в ШОС ожидается на саммите в Астане 4 июля

Оформление членства Беларуси в ШОС ожидается на саммите в Астане 4 июля На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 4 июля ожидается оформление полноценного членства Беларуси в организации.
В регионе
3 апреля 2024 г. 12:49
Оформление членства Беларуси в ШОС ожидается на саммите в Астане 4 июля

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 4 июля ожидается оформление полноценного членства Беларуси в организации.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил посол Казахстана в Минске Ерлан Байжанов.

"В 2022 году к организации присоединились шесть новых партнеров по диалогу, четверо из которых - это арабские страны (ОАЭ, Египет, Бахрейн и Кувейт). В 2023 году полноправным членом ШОС стал Иран. 4 июля на саммите ШОС в Астане мы ждем оформления полноценного членства в организации республики Беларусь", - сказал он, отметив, что Монголией ведется подготовка к вступлению в ШОС.

На сегодняшний день ШОС объединяет девять государств-членов - Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

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