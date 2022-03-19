Офис президента: РФ может применить химическое или биологическое оружие в Украине

Россия ищет любые возможности найти и зафиксировать на международных площадках объяснения своего масштабного и кровавого вторжения в Украину. В Офисе президента Украины не исключают, что РФ применит химическое оружие.

Россия ищет любые возможности найти и зафиксировать на международных площадках объяснения своего масштабного и кровавого вторжения в Украину. В Офисе президента Украины не исключают, что РФ применит химическое оружие.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Война для РФ - это мощные дальнейшие юридические претензии и разгромные судебные процессы. Конкретные. В международных судах. Понимая это, политическое руководство России ищет любые возможности найти и зафиксировать на международных площадках объяснения своего масштабного и кровавого вторжения в Украину. Так, сегодня по инициативе РФ состоялось неотложное заседание Совбеза ООН с крайне циничной и фейковой повесткой дня: "О новых фактах военно-биологической деятельности США в Украине", - отметил он.

По словам Подоляки, несмотря на то, что для любого в мире понятна беспочвенность и лживость всех российских публичных заявлений (и это несмотря на феерические затраты на лобби и пропаганду), Россия таки пыталась представить якобы обнаруженные новые факты, связанные с военно-биологической активностью США на территории Украины.

"Нонсенс? Да. Но Россия давно не пользуется логикой. Поэтому США и абсолютно подавляющее большинство государств-членов СБ ООН отвергли фейковые обвинения россиян. К сожалению, даже в ООН сегодня не исключают, что брифинг РФ по биологическим лабораториям может быть одним из вероятных этапов подготовки группы "ястребов" Кремля к возможным биологическим/химическим операциям на территории Украины", - подчеркнул Подоляк.