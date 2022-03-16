Офис Зеленского: За сутки эвакуированы около 29 тыс. человек

Около 29 тыс. человек были эвакуированы украинскими властями из зоны боевых действий по гуманитарным коридорам во вторник.
Как передает Report, об этом написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
"Всего гуманитарными коридорами за сутки удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 000 человек", - отметил он.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что из Мариуполя по гуманитарному коридору было эвакуировано около 20 тыс. человек.
А тем самым, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные силы России за сутки эвакуировали на житомирском, луганском, донецком и мариупольском направлениях 36 721 человека.