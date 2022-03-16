О нас
Аудио новости

Офис Зеленского: За сутки эвакуированы около 29 тыс. человек

Офис Зеленского: За сутки эвакуированы около 29 тыс. человек Около 29 тыс. человек были эвакуированы украинскими властями из зоны боевых действий по гуманитарным коридорам во вторник.
В регионе
16 марта 2022 г. 07:08
Офис Зеленского: За сутки эвакуированы около 29 тыс. человек

Около 29 тыс. человек были эвакуированы украинскими властями из зоны боевых действий по гуманитарным коридорам во вторник.

Как передает Report, об этом написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

"Всего гуманитарными коридорами за сутки удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 000 человек", - отметил он.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что из Мариуполя по гуманитарному коридору было эвакуировано около 20 тыс. человек.

А тем самым, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные силы России за сутки эвакуировали на житомирском, луганском, донецком и мариупольском направлениях 36 721 человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukraynada son sutkada təxminən 29 min insan təxliyə edilib

Экслюзивные новости

Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi