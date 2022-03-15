Офис президента: Зеленский находится в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщил замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко.

"Я на Банковой, как и президент, как и руководитель офиса президента. Можно сказать, что круглосуточно работаем и находимся на Банковой (улица, где расположен офис Зеленского – ред.). Видео мы записываем на улице, чтобы люди не верили фейкам", - сказал Тимошенко в эфире украинского телеканала "Рада".

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Верховной рады, говорил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, а позднее он заявил, что глава государства находится в Польше. В Верховной раде это опровергали.