Офис президента: ВСУ уничтожили половину общевойсковых армий России

С начала военных действий в Украине ВСУ уничтожили пять вражеских общевойсковых армий России.

С начала военных действий в Украине ВСУ уничтожили пять вражеских общевойсковых армий.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, украинские военнослужащие уничтожили 1 730 вражеских танков и 3 950 бронированных машин. Это примерно 54 и 124 батальонных комплекта соответственно.

"Сейчас получается, что мы полностью уничтожили в Украине 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков. Это выходит 10 мотострелковых дивизий или пять общевойсковых армий. Пять общевойсковых армий здесь похоронили из 10 наличных в Российской Федерации", - сказал Арестович.