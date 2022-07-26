Офис президента: ВСУ уничтожили половину общевойсковых армий России

С начала военных действий в Украине ВСУ уничтожили пять вражеских общевойсковых армий.
Как передает
По его словам, украинские военнослужащие уничтожили 1 730 вражеских танков и 3 950 бронированных машин. Это примерно 54 и 124 батальонных комплекта соответственно.
"Сейчас получается, что мы полностью уничтожили в Украине 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков. Это выходит 10 мотострелковых дивизий или пять общевойсковых армий. Пять общевойсковых армий здесь похоронили из 10 наличных в Российской Федерации", - сказал Арестович.