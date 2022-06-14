Офис президента: ВС Украины находятся в 18 километрах от Херсона

Украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от Херсона. ВСУ также наносят массированные артиллерийские удары по скоплениям противника на южном направлении.

Украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от Херсона. ВСУ также наносят массированные артиллерийские удары по скоплениям противника на южном направлении.

Как передает Report, об этом заявил советник главы ОП Алексея Арестовича.

Он также отметил, что подразделениям ВСУ пришлось отойти на три километра назад. Но, по его словам, на ход боев это никаким образом не влияет.

Советник главы ОП добавил, что со стороны украинских бойцов существенно возросло качество контрбатарейной борьбы, поскольку ВСУ насытили артиллерией. Это касается всех направлений, где ВСУ сегодня ведут бои с врагом.