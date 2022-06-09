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Офис президента: ВС Украины находятся почти в 20 километрах от Херсона

Офис президента: ВС Украины находятся почти в 20 километрах от Херсона Вооруженные силы Украины уже находятся под захваченным российскими войсками Херсоном. В областном центре слышен грохот боев.
В регионе
9 июня 2022 г. 07:54
Офис президента: ВС Украины находятся почти в 20 километрах от Херсона

Вооруженные силы Украины уже находятся под захваченным российскими войсками Херсоном. В областном центре слышен грохот боев.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его словам, защитники украинского государства находятся почти в 20 километрах от Херсона. Арестович отметил, что такая ситуация сложилась несмотря на то, что к ВСУ еще не подъехала какая-то помощь Запада.

"У меня вопрос. Вы, кремлевские, какой... референдум, если украинские Вооруженные силы в 20 километрах от Херсона почти? Это создание виртуальной реальности. А как же иначе объяснять, что грохот боев уже в Херсоне слышен как бы по приближению? Какой референдум, извините, в этих условиях?".., - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisi: Qoşunlarımız Xersondan 20 kilometr məsafədədir

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