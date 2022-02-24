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Офис президента Украины: Россия отказывается идти на переговоры

Офис президента Украины: Россия отказывается идти на переговоры Российская Федерация отказывается идти на переговоры с Украиной.
В регионе
24 февраля 2022 г. 16:42
Офис президента Украины: Россия отказывается идти на переговоры

Российская Федерация отказывается идти на переговоры с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил на брифинге.

"Безусловно, Российская Федерация сейчас не идет ни на какие разговоры и не будет идти. Они приняли для себя роковое решение и попытаются молниеносно доиграть это решение, пока их не принудят понести какую-то ответственность и сесть за стол переговоров. Они будут пробовать за это время максимально нанести нам вред, и достичь каких-то своих целей", - сказал Подоляк.

Между тем, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин предлагает переговоры украинскому главе Владимиру Зеленскому после того, как российские войска начали операцию в Донбассе 24 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna prezidentinin ofisi: “Rusiya danışıqlardan imtina edir”
Версия на английском языке Office of Ukrainian President: Russia refuses to negotiate

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