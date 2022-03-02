О нас
Аудио новости

Офис президента Украины: Переговоры с Россией могут состояться 2 марта

Офис президента Украины: Переговоры с Россией могут состояться 2 марта Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал вероятную дату второго этапа переговоров Украины и России о перемирии. Это - 2 марта.
В регионе
2 марта 2022 г. 16:04
Офис президента Украины: Переговоры с Россией могут состояться 2 марта

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал вероятную дату второго этапа переговоров Украины и России о перемирии. Это - 2 марта.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, Арестович сообщил, что состав обеих делегаций не изменится. Украина продолжит настаивать на своих позициях.

Ранее министр иностранных дел Кулеба заявил, что Украине не примет российские ультиматумы.

Напомним, первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. На нем стороны обсудили своих требования и искали точки соприкосновения.

Украина требует немедленного прекращения огня и вывода российских войск из страны. Требования РФ: внеблоковый статус Украины, признание ЛДНР в границах Луганской и Донецкой областей, "денацификация" и отказ от претензий на Крым.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Office of Ukrainian president: Talks with Russia may take place on March 2
Версия на азербайджанском языке Prezident Ofisi: “Ukrayna-Rusiya danışıqlarının növbəti mərhələsi bu axşam keçiriləcək”

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi