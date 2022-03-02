Офис президента Украины: Переговоры с Россией могут состояться 2 марта

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал вероятную дату второго этапа переговоров Украины и России о перемирии. Это - 2 марта.

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал вероятную дату второго этапа переговоров Украины и России о перемирии. Это - 2 марта.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, Арестович сообщил, что состав обеих делегаций не изменится. Украина продолжит настаивать на своих позициях.

Ранее министр иностранных дел Кулеба заявил, что Украине не примет российские ультиматумы.

Напомним, первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. На нем стороны обсудили своих требования и искали точки соприкосновения.

Украина требует немедленного прекращения огня и вывода российских войск из страны. Требования РФ: внеблоковый статус Украины, признание ЛДНР в границах Луганской и Донецкой областей, "денацификация" и отказ от претензий на Крым.