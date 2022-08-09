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Офис Президента Украины: «Количество наших жертв уменьшилось в 2,5-3 раза»

Офис Президента Украины: «Количество наших жертв уменьшилось в 2,5-3 раза» Каждый день украинские войска теряют около 30-50 человек, что ниже в сравнении с предыдущим месяцем
В регионе
9 августа 2022 г. 16:42
Офис Президента Украины: «Количество наших жертв уменьшилось в 2,5-3 раза»

Каждый день украинские войска теряют около 30-50 человек, что ниже в сравнении с предыдущим месяцем.

Как сообщает Report, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си.

«На мой взгляд, число наших ежедневных потерь составляет 30-50 человек. Раньше потери были в пределах 100-200. И сейчас количество наших ежедневных жертв уменьшилось в 2,5-3 раза", - подчеркнул советник в интервью.

Отметим, что 15 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество ежедневных потерь составляет до 100 человек, а количество раненых – 300-400 человек.

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Версия на английском языке Office of President of Ukraine: Our losses decreased by 2.5-3 times
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisi: "İtkilərimizin sayı 2,5-3 dəfə azalıb"

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