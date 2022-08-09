Офис Президента Украины: «Количество наших жертв уменьшилось в 2,5-3 раза»

Каждый день украинские войска теряют около 30-50 человек, что ниже в сравнении с предыдущим месяцем

Каждый день украинские войска теряют около 30-50 человек, что ниже в сравнении с предыдущим месяцем.

Как сообщает Report, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си.

«На мой взгляд, число наших ежедневных потерь составляет 30-50 человек. Раньше потери были в пределах 100-200. И сейчас количество наших ежедневных жертв уменьшилось в 2,5-3 раза", - подчеркнул советник в интервью.

Отметим, что 15 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество ежедневных потерь составляет до 100 человек, а количество раненых – 300-400 человек.