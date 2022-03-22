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Офис президента Украины: Идет подготовка к переговорам Зеленского и Путина

Офис президента Украины: Идет подготовка к переговорам Зеленского и Путина "Встреча президентов Украины и России является ключевой для восстановления мира".
В регионе
22 марта 2022 г. 13:17
Офис президента Украины: Идет подготовка к переговорам Зеленского и Путина

"Встреча президентов Украины и России является ключевой для восстановления мира".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, участник переговоров на уровне делегаций Михаил Подоляк в интервью BBC.

"Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины. Безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть контакты с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, есть много стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась. Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, главы государств оценят это. И это будет уже "дорожной картой", которую можно обсуждать тет-а-тет", - отметил Подоляк.

При этом он отказался прогнозировать, когда эта встреча может состояться.

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Версия на английском языке Preparations underway for Zelensky-Putin talks, Ukraine President's Office says
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidentinin Ofisi: "Zelenski və Putinin danışıqlarına hazırlıq gedir"

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