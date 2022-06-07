Офис президента: Украина до сих пор не увидела обещанные Германией каски

Украина до сих пор не увидела 5 тысяч касок для Вооруженных сил Украины, обещанных Германией.

Украина до сих пор не увидела 5 тысяч касок для Вооруженных сил Украины, обещанных Германией.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять, какие вооружения Германия поставила Украине. Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили", - сказал он.

Также Арестович перечислил, что именно правительство Германии уже передавало для украинской армии.

"Они гранатометы поставили точно, противотанковое вооружение, боеприпасы. Денег давали на вооружения, на покупку старой советской техники", - сказал советник Офиса президента.