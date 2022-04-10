Офис президента: Россия уже начала наступление на Донбасс

На Донбассе уже начался первый этап наступления российских войск, ожидается прибытие подкрепления для второго этапа.

На Донбассе уже начался первый этап наступления российских войск, ожидается прибытие подкрепления для второго этапа.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что РФ будет пытаться проводить наступление одновременно с севера и с юга.

"Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это 10 БТГ (батальонно-тактических групп - ред.), которые приезжают с Дальнего Востока, последние, 5-я армия; и те, кого вывели с севера у нас - от Киева, Чернигова и Сум", - рассказал Арестович.

При этом, по его словам, подкрепление с Дальнего Востока еще не добралось к позициям для наступления. А войска выведены с севера, еще не готовы к наступлению.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, ВС РФ активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.