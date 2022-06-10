Офис президента озвучил новые данные о потерях ВСУ во время войны

Ежедневные потери украинских войск в войне с Россией составляют от 100 до 200 человек.

Ежедневные потери украинских войск в войне с Россией составляют от 100 до 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на BBC Украина , об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Одной из главных причин больших потерь Подоляк назвал отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями. По его словам, Украине нужны сотни, а не "горстки" мощнейших артиллерийских систем, которые может предоставить Запад. Для паритета с огневой мощностью врага и деоккупации территории Украины, по данным Подоляка, нужно до 300 ракетных систем.

Он добавил, что "пока Россия не испытывает серьезного военного поражения, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны".

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина теряет ежедневно до сотни своих бойцов, а количество раненых за день может доходить до полутысячи.

1 июня в интервью президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно на фронте гибнут от 60 до 100 украинских военных. Еще около 500 человек ежедневно получают ранения.