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Офис президента: Намечены визиты ряда лидеров иностранных государств в Украину

Офис президента: Намечены визиты ряда лидеров иностранных государств в Украину Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал о намеченных на следующей неделе визитах ряда лидеров иностранных государств в Украину.
В регионе
18 апреля 2022 г. 06:13
Офис президента: Намечены визиты ряда лидеров иностранных государств в Украину

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал о намеченных на этой неделе визитах ряда лидеров иностранных государств в Украину.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, несколько иностранных чиновников готовятся посетить Киев. Кроме того, в столицу продолжат возвращаться сотрудники дипломатических представительств.

"Не могу вам раскрыть конкретно, лидеры каких стран посетят Киев. Скажу лишь, что действительно на этой неделе несколько подобных визитов планируется. География таких визитов, количество стран, посещающих столицу Украины - Киев, будет расширяться", - заявил Жовква.

В офисе президента назвали такие визиты свидетельством поддержки Украины со стороны Запада. По словам чиновника канцелярии, каждый лидер приезжает с "конкретными результатами" в темах поставки вооружений, поддержания санкций или вступления Украины в ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra xarici liderlərin bu həftə Ukraynaya səfərləri planlaşdırılır

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