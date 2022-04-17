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Офис президента: На востоке Украины ожидаются тяжелые бои

Офис президента: На востоке Украины ожидаются тяжелые бои В Офисе президента Украины прогнозируют тяжелые бои на востоке, но стянутых российских войск не хватит для окружения. Тем не менее украинские силы уже начали движение в этом районе.
В регионе
17 апреля 2022 г. 17:01
Офис президента: На востоке Украины ожидаются тяжелые бои

В Офисе президента Украины прогнозируют тяжелые бои на востоке, но стянутых российских войск не хватит для окружения. Тем не менее украинские силы уже начали движение в этом районе.

Как передает Report, об этом в эфире "24 канала" заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, стянутых российских войск не хватит для стремительной победы на востоке.

"Это будут трудные бои. Наши войска начали там определенное движение еще вчера", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что самая большая опасность ждет мирных жителей Харькова, Краматорска и Славянска.

"Большая кампания - всегда большие объемы авиационных, ракетных, артиллерийских ударов. Советую харьковчанам быть очень осторожными", - добавил советник.

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