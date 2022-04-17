Офис президента: На востоке Украины ожидаются тяжелые бои

В Офисе президента Украины прогнозируют тяжелые бои на востоке, но стянутых российских войск не хватит для окружения. Тем не менее украинские силы уже начали движение в этом районе.
Как передает Report, об этом в эфире
По его словам, стянутых российских войск не хватит для стремительной победы на востоке.
"Это будут трудные бои. Наши войска начали там определенное движение еще вчера", - отметил Арестович.
Он подчеркнул, что самая большая опасность ждет мирных жителей Харькова, Краматорска и Славянска.
"Большая кампания - всегда большие объемы авиационных, ракетных, артиллерийских ударов. Советую харьковчанам быть очень осторожными", - добавил советник.