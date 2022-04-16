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Офис президента: Любой ответ Украины на неспровоцированную войну РФ абсолютно оправдан

Офис президента: Любой ответ Украины на неспровоцированную войну РФ абсолютно оправдан Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что поскольку именно Россия начала неспровоцированную войну на чужой территории, то любые действия Украины в ответ абсолютно оправданы.
В регионе
16 апреля 2022 г. 04:19
Офис президента: Любой ответ Украины на неспровоцированную войну РФ абсолютно оправдан

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что поскольку именно Россия начала неспровоцированную войну на чужой территории, то любые действия Украины в ответ абсолютно оправданы.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Именно РФ начала неспровоцированную войну на чужой территории. С массовыми умышленными убийствами мирных граждан и масштабным разрушением гражданской инфраструктуры. Поэтому любые действия Украины в ответ и морально, и юридически абсолютно оправданы", - сказал Подоляк.

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Версия на азербайджанском языке Podolyak: "Ukraynanın Rusiyanın əsassız müharibəsinə istənilən cavabı haqlıdır"

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