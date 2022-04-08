Офис президента: Более 45 тыс. украинцев незаконно депортированы в РФ и Беларусь

Более 45 тыс. украинцев незаконно депортированы в Россию и Беларусь.

Более 45 тыс. украинцев незаконно депортированы в Россию и Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

По ее словам, украинцев принудительно увозят из Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областей. Также факты похищения людей фиксировались в некоторых населенных пунктов Киевской и Черниговской областей, находящихся под контролем российских войск.

По данным Офиса президента Украины, эти действия совершаются во время получения местными жителями гуманитарной помощи или в процессе эвакуации. Известно также о похищении украинцев непосредственно из укрытий, в частности в Мариуполе.

Людей депортируют сначала на территорию Донецкой области и размещают в фильтрационных лагерях, затем перевозят в РФ и Беларусь.