Офис омбудсмена Армении сообщает о фактах нарушения прав человека во время демонстраций в Ереване

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Офис омбудсмена Армении сообщает о фактах нарушения прав человека во время мирной демонстрации на площади Свободы в Ереване 19 июля.
Как сообщает Report со ссылкой на АрмИнфо, офис омбудсмена в распространенном заявлении призвал полицейских строжайше придерживаться всех норм закона и исключить необоснованное вмешательство и нарушения прав демонстрантов и применение необоснованной физической силы.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости