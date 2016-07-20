Офис омбудсмена Армении сообщает о фактах нарушения прав человека во время демонстраций в Ереване

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Офис омбудсмена Армении сообщает о фактах нарушения прав человека во время мирной демонстрации на площади Свободы в Ереване 19 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на АрмИнфо, офис омбудсмена в распространенном заявлении призвал полицейских строжайше придерживаться всех норм закона и исключить необоснованное вмешательство и нарушения прав демонстрантов и применение необоснованной физической силы.