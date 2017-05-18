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    Офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность

    ​Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления мандата представительства организации в Армении

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления мандата представительства организации в Армении. Офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность 31 августа этого года. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в самой организации.

    Стороны так и не смогли прийти к консенсусу и достичь приемлемого решения по продлению мандата. По словам генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера, офис в Ереване и его персонал внесли значительный вклад в оказание помощи властям Армении по выполнению их обязательств в рамках ОБСЕ.

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