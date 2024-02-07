Офис Нацсобрания: Встреча спикеров Армении и Азербайджана в Швейцарии не исключена

Армянская сторона допускает встречу спикеров парламентов Армении и Азербайджана в Швейцарии в марте.
Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в офисе главы Нацсобрания Алена Симоняна.
В офисе армянского спикера также сообщили, что относительно встречи в период с 23-го по 27-ое марта конкретного предложения пока не поступало, однако допускается возможность этой встречи.
"Встреча в подобном формате может обсуждаться", - сказали в пресс-службе.
Решение на этот счет будет принято, как только появится дополнительная информация.
Генсек Межпарламентского союза (IPU) Мартин Чунгонг заявил в начале февраля, что на полях следующей ассамблеи союза в марте планируется провести встречу спикеров парламентов Армении и Азербайджана.