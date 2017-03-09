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    Офис "Халал" откроется в Армении

    Соответствующая договоренность достигнута на встрече замминистра экономразвития Армении с представителем посольства Ирана

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Офис "Халал" откроется в Армении в преддверии праздника Новруз. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Армении.

    В начале января по итогам встречи замминистра Эмиля Тарасяна с ответственным по экономической части посольства Ирана в Армении Абасом Горбани была достигнута договоренность о том, что в Армении откроются офисы оценки соответствия халяльной продовольственной продукции.

    Офис "Халал" открывается в Ереване с целью создания представительств органов оценки соответствия продукции требованиям Ирана, а также стимулирования роста туризма.

    "Открытие офиса "Халал станет новым стимулом для армянских предпринимателей, направленным на увеличение объемов экспорта продукции в Иран", - отметили в минэкономики Армении.

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