Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Офис "Халал" откроется в Армении в преддверии праздника Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Армении.

В начале января по итогам встречи замминистра Эмиля Тарасяна с ответственным по экономической части посольства Ирана в Армении Абасом Горбани была достигнута договоренность о том, что в Армении откроются офисы оценки соответствия халяльной продовольственной продукции.

Офис "Халал" открывается в Ереване с целью создания представительств органов оценки соответствия продукции требованиям Ирана, а также стимулирования роста туризма.

"Открытие офиса "Халал станет новым стимулом для армянских предпринимателей, направленным на увеличение объемов экспорта продукции в Иран", - отметили в минэкономики Армении.