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Официальный Тегеран: Иран не является частью российско-украинской войны

Официальный Тегеран: Иран не является частью российско-украинской войны Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани открещивается от поддержки России в ее войне против Украины и заверяет, что оборонное сотрудничество между Тегераном и Москвой осуществлялось до полномасштабного вторжения 24 февр
В регионе
3 января 2023 г. 12:15
Официальный Тегеран: Иран не является частью российско-украинской войны

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани открещивается от поддержки России в ее войне против Украины и заверяет, что оборонное сотрудничество между Тегераном и Москвой осуществлялось до полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года.

Как сообщает Report, об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Представитель министерства заявил, что Иран не является частью конфликта между РФ и Украиной, и назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными".

"Иран не является частью конфликта в Украине, и безосновательные обвинения в адрес Ирана не помогут решить вопрос", - сказал Канаани на пресс-конференции.

"Оборонное сотрудничество Ирана с другими странами основано на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами", - заявил представитель МИД Ирана.

Канаани также добавил, что власти Украины должны прекратить выдвигать "безосновательные и ложные обвинения" против Ирана, при этом рекомендовал рассмотреть возможные решения кризиса.

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Версия на английском языке Iran not part of Russia-Ukraine conflict: spokesman

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