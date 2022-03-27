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Официальный представитель президента Турции призвал продолжать диалог с РФ по Украине

Официальный представитель президента Турции призвал продолжать диалог с РФ по Украине Турции и прочим странам нельзя отказываться от диалога с Россией в рамках нормализации ситуации в Украине.
В регионе
27 марта 2022 г. 14:52
Официальный представитель президента Турции призвал продолжать диалог с РФ по Украине

Турции и прочим странам нельзя отказываться от диалога с Россией в рамках нормализации ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на международном форуме в Дохе пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Если все сожгут мосты с Россией, кто тогда в конечном счете будет говорить с ней?" - приводят слова Калына западные СМИ.

"Украинцам надо помогать всеми возможными путями, чтобы они могли защитить себя... но слова россиян надо слышать, так или иначе", - уточнил он.

В пятницу президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что в ближайшие дни может провести новые переговоры с президентами Путиным и Зеленским в рамках урегулирования ситуации в Украине.

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Версия на азербайджанском языке İbrahim Kalın: “Hamı Rusiya ilə körpüləri yandırsa, onunla kim danışacaq?”
Версия на английском языке Turkish President's Advisor urges to continue dialogue with Russia on Ukraine

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