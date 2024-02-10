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Официальный Париж: Мы готовы внести свой вклад в урегулирование отношений между Баку и Ереваном

Официальный Париж: Мы готовы внести свой вклад в урегулирование отношений между Баку и Ереваном "Франция готова внести свой вклад в урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном".
В регионе
10 февраля 2024 г. 02:51
Официальный Париж: Мы готовы внести свой вклад в урегулирование отношений между Баку и Ереваном

"Франция готова внести свой вклад в урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном".

Как передает французское бюро Report, об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, находящимся с визитом в Париже.

Он отметил, что Париж поддерживает посреднические усилия Евросоюза и США в сфере регулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Сежурне подчеркнул, что справедливый и прочный мир возможен только на основе уважения международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ двух государств.

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