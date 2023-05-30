Официальные лица Израиля, Палестины и Пакистана поздравили Эрдогана

Ряд государственных деятелей поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила Администрация президента Турции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту Турции и поздравил его с победой на выборах.
Он пожелал благополучия турецкому народу в предстоящий период.
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Председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также позвонили Эрдогану и поздравили его с победой на выборах.