О нас

Официальные лица Израиля, Палестины и Пакистана поздравили Эрдогана

Официальные лица Израиля, Палестины и Пакистана поздравили Эрдогана Ряд государственных деятелей поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента.
В регионе
30 мая 2023 г. 02:40
Официальные лица Израиля, Палестины и Пакистана поздравили Эрдогана

Ряд государственных деятелей поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Администрация президента Турции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту Турции и поздравил его с победой на выборах.

Он пожелал благополучия турецкому народу в предстоящий период.

Лидеры договорились продолжать укреплять двусторонние отношения и вывести их на новый уровень

Председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также позвонили Эрдогану и поздравили его с победой на выборах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail, Fələstin və Pakistan rəsmiləri Ərdoğanı təbrik ediblər

Другие новости из категории

Президенты Египта и Турции в ходе телефонного разговора договорились обменяться послами
Президенты Египта и Турции в ходе телефонного разговора договорились обменяться послами
30 мая 2023 г. 00:51
Эрдоган и Макрон обсудили двусторонние отношения
Эрдоган и Макрон обсудили двусторонние отношения
30 мая 2023 г. 00:34
Зеленский поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах
Зеленский поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах
30 мая 2023 г. 00:02
Президент Израиля поздравил Эрдогана с победой на выборах
Президент Израиля поздравил Эрдогана с победой на выборах
29 мая 2023 г. 23:49
Президент Армении: Признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана является важным месседжем
Президент Армении: Признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана является важным месседжем
29 мая 2023 г. 23:19
Байден и Эрдоган договорились о всестороннем развитии отношений между США и Турцией
Байден и Эрдоган договорились о всестороннем развитии отношений между США и Турцией
29 мая 2023 г. 23:01
На юго-востоке Турции задержаны десятки террористов РКК
На юго-востоке Турции задержаны десятки террористов РКК
29 мая 2023 г. 22:51
Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах
Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах
29 мая 2023 г. 22:05
В павильоне Азербайджан в Москве иностранные дипломаты сыграют в шахматы со студентами московских вузов
В павильоне "Азербайджан" в Москве иностранные дипломаты сыграют в шахматы со студентами московских вузов
29 мая 2023 г. 20:56
В Москве в библиотеке этнографии открылась выставка азербайджанской литературы
ФотоВ Москве в библиотеке этнографии открылась выставка азербайджанской литературы
29 мая 2023 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi